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В Приамурье ученик устроил в школе стрельбу из пневматики
По инф. Российской газеты   
16 Марта 2020 г.
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Служебную проверку проводит минобразования Амурской области после стрельбы в школе. Инцидент произошел 12 марта в городе Свободном.

В Приамурье после стрельбы в школе начали служебную проверку

По предварительным данным, 18-летний ученик этого образовательного учреждения открыл огонь из пневматического оружия. Пострадали два учащихся 6 и 8 классов. Школьный врач оказал детям помощь на месте, после чего их отпустили домой.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Предполагаемый виновник отпущен под обязательство о явке.

— Выясняются обстоятельства, повлекшие за собой инцидент. Действия руководства школы, которое незамедлительно уведомило полицию о произошедшем событии, считаем правильными, — цитирует РИА Новости главу регионального минобразования Светлану Яковлеву.

По ее словам, сейчас во всех школах области проводят внеплановые проверки. Образовательное учреждение, в котором произошла стрельба, работает в обычном режиме.

Иногда дети, бывающие не в ладах с учебой и не умеющие за себя постоять, постепенно могут накопить такую обиду на свою жизнь и всех вокруг, что совершают ужасные поступки. Восприняв себя неудачниками и никчемными, не сумев обсудить ситуацию с взрослыми, не найдя понимания в коллективе, они пытаются устроить современные «колумбайны». А чтобы этого не происходило, родителям нужно уметь разговаривать со своими детьми, видеть в них личности, стараться, чтобы мимо не проходили их большие и маленькие проблемы. Не обязательно всякий раз вмешиваться – что-то ребенок должен учиться решать и сам. Но важно не прокараулить ту тему, к которой подрастающий человек не сможет сам подступиться и тем более разрешить должным образом.

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