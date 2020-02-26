В православных храмах России появятся видеокамеры. Время сейчас такое...

В православных храмах начали устанавливать видеокамеры, заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега). Мотивация — «ради сохранности имущества и личных вещей прихожан», основание — «постановление правительства».

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По словам игумении Ксении (Чернеги), первые камеры уже установлены, их число будет расти и дальше, но «их не будет в алтарях и в местах проведения исповеди». Так же в братских и сестринских корпусах монастырей и в других внутренних помещениях, куда доступ ограничен правилами церкви, видеонаблюдение, как заметила представитель РПЦ, «можно заменить периодическими обходами».

Что же касается работающих видеокамер, по решению настоятеля камеры могут отключать во время таинств крещения, венчания или обряда отпевания, то есть, индивидуальных обрядов, так как постановление правительства затрагивает публичные богослужения и обряды.

Ставить камеры будут только в объектах вместимостью от 500 человек. При этом нужны или не нужны видеокамеры — это решение будет принимать правящий архиерей или уполномоченное им лицо.

Как заявила представитель РПЦ, установку видеокамер начнут с Тульской епархии, но пилотных проектов при введении видеонаблюдения не будет. Кроме того, в небольших и сельских храмах камеры размещать тоже не будут.

С одной стороны, ничего плохого в этом новшестве нет, ведь нередко в храмах крупных городов прихожане и туристы становятся жертвами грабителей, а церковные реликвии порой страдают от рук хулиганов. Видеонаблюдение, вероятно, сможет изменить положение дел и преступлений в храмах, наверняка, станет меньше. Поживем-увидим...

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