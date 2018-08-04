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В правительстве определились: какие редкие болезни за федеральный счет лечить
По инф. rosbalt.ru   
04 Августа 2018 г.
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Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении перечня орфанных (редких) заболеваний, закупка лекарств для лечения которых обеспечивается из федерального бюджета. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон был принят Госдумой 26 июля и одобрен Советом Федерации 28 июля.

В настоящее время из федеральной казны финансируется покупка лекарств для лечения орфанных заболеваний, входящих в программу «Семь высокозатратных нозологий». Препараты от еще 24 нозологий должны закупать регионы, причем только по трем заболеваниям лечение каждого больного обходится региону в сумму около 100 млн рублей в год.

Инициатива расширяет программу «Семь нозологий» на еще пять наиболее затратных заболеваний: гемолитико-уремический синдром, юношеский артрит с системным началом, мукополисахаридоз трех типов (I, II и VI).

По инф. rosbalt.ru

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