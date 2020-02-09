В польском городе снесен памятник благодарности красноармейцам

В городе Лешно в Великопольском воеводстве Польши снесли памятник благодарности Красной армии. Сделать это поручил воевода, сообщает издание Niezalezna.

По данным СМИ, на месте памятника планируется установить валун в честь 100-летия возвращения Лешно в состав Польши.

Памятник благодарности Красной армии был установлен сразу после окончания Второй мировой войны. «Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость Советского союза и Польши!» — эта надпись на польском и русском языках украшала монумент. У памятника были похоронены советские солдаты, погибшие в боях с фашистами, но позднее их тела эксгумировали и похоронили на кладбище в Равиче.

Части снесенного памятника, вероятно, станут экспонатами Музея холодной войны в Подборске.

Напомним, что нынешняя трактовка событий XX века в Польше и в России отличаются очень сильно. В польской власти и обществе превалирует оценка, что находясь в зоне влияния СССР (т.н. "социалистическом лагере", откуда и сбежала при первой же возможности), их страна была фактически оккупирована. При этом предметом острых дискуссий являются и события, предшествующие Второй мировой войне:

По инф. rosbalt.ru

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