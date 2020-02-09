ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

В польском городе снесен памятник благодарности красноармейцам
По инф. rosbalt.ru   
09 Февраля 2020 г.
Изменить размер шрифта

В городе Лешно в Великопольском воеводстве Польши снесли памятник благодарности Красной армии. Сделать это поручил воевода, сообщает издание Niezalezna.

В польском городе снесли памятник благодарности Красной армии

По данным СМИ, на месте памятника планируется установить валун в честь 100-летия возвращения Лешно в состав Польши.

Памятник благодарности Красной армии был установлен сразу после окончания Второй мировой войны. «Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость Советского союза и Польши!» — эта надпись на польском и русском языках украшала монумент. У памятника были похоронены советские солдаты, погибшие в боях с фашистами, но позднее их тела эксгумировали и похоронили на кладбище в Равиче.

Части снесенного памятника, вероятно, станут экспонатами Музея холодной войны в Подборске.

Напомним, что нынешняя трактовка событий XX века в Польше и в России отличаются очень сильно. В польской власти и обществе превалирует оценка, что находясь в зоне влияния СССР (т.н. "социалистическом лагере", откуда и сбежала при первой же возможности), их страна была фактически оккупирована. При этом предметом острых дискуссий являются и события, предшествующие Второй мировой войне:

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 