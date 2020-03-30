В Польше не стало знаменитого композитора Кшиштофа Пендерецкого

Польский композитор Кшиштоф Пендерецкий скончался в Кракове на 87 году жизни. Его музыку можно услышать в «Сиянии» Кубрика, «Изгоняющем дьявола» Фридкина и «Маске» братьев Куэй. Втором хобби знаменитого поляка было садоводство - он создал дендрарий площадью 30 гектаров, известный как парк Пендерецкого.

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Минкульт Польши уточняет, что Пендерецкий умер после продолжительной болезни.

Пендерецкий считался одним из наиболее известных композиторов и дирижеров современности. В 1960-м году он получил награду Tribune Internationale des Compositeurs ЮНЕСКО за произведение «8'37». Также он написал музыку для многих

Кстати, самым большим хобби Пендерецкого было садоводство. Композитор в интервью признавался , что если бы судьба ему предоставила вновь шанс выбирать профессию, то он стал бы парковым дизайнером или садоводом...

— Говорят, что жизнь удалась, если мужчина построил дом, посадил дерево и вырастил сына… Тут я, как любили раньше говорить ваши и наши партийные боссы, план даже перевыполнил, — смеясь замечал Кшиштоф Пендерецкий. — У меня есть не только дети и внуки, а два дома (XVI и XVIII веков постройки, которые пришлось тщательно реставрировать), огромный сад. Я живу на юге Польши. В потрясающем по красоте месте (сад разбит в ста километрах от Кракова). Только там я себя ощущаю дома.

Для меня сад не просто хобби. Это моя вторая жизнь. О саде я могу говорить долго. Вы знаете, если бы я не стал композитором, то наверняка из меня получился бы хороший садовник или парковый дизайнер. Сегодня мой дендрарий занимает 30 гектаров. Могу даже похвастаться, что имею одну из самых больших коллекций деревьев в Европе. С учетом рельефа парк разбит на разные участки: французский, английский, итальянский, японский… Тут есть все породы деревьев, которые произрастают в Польше. Я горд, что прижились и уникальные экземпляры, очень редкие породы, привезенные мною из дальних стран и с разных континентов. Кстати, в парке создан символический лабиринт. Он немаленький — занял площадь в один гектар. Я обожаю деревья, кусты, а к цветам отношусь более равнодушно. Конечно, у меня есть красивые клумбы, но цветы для меня не главное. Поэтому оранжерей нет, — все растет естественно.

Первое свое дерево я посадил три десятилетия назад. Сегодня это уже тысячи экземпляров. Раньше я сам ухаживал за парком. Теперь территория выросла, и мне помогают восемь профессиональных садовников. Фактически из каждой поездки или гастролей везу черенки, саженцы, стараясь пополнить коллекцию. Часто заказываю саженцы по каталогу из ботанических садов разных стран: Голландии, Франции, Германии и др. Сад приносит мне радость и вдохновение в творчестве. Я уже не представляю себе своей жизни без парка. Он самое большое мое богатство, которое хочу передать своим внукам.

Я заметил, что деревья живут своей сложной, порой неведомой нам жизнью. Ухаживать за ними, наблюдать, как растут, крепнут, меняются в разные периоды года, — такое наслаждение... Когда я приезжаю с гастролей, то сразу в дом не иду. Оставляю вещи у дверей и брожу по парку. Передать словами свои чувства в этот миг мне трудно. Такое впечатление, что попадаешь в другое измерение. Это фантастика! Сад — продолжение моей жизни, детей, внуков. Когда я вижу эту красоту, то переживаю лишь об одном: чтобы не пришел какой-то варвар и не уничтожил парк.

Дендрарий — тот оазис, где я нахожу покой, равновесие, переживаю такое необходимое мне чувство единения с природой. Сад нельзя сравнить ни с одной моей партитурой. Ведь замысел композитора реализуется только при исполнении музыки, и ни одному маэстро не дано услышать свои сочинения в далеком будущем уже после смерти автора. А закладывая сад, я точно просчитываю и поэтому знаю, каким он станет через 20 или 50 лет. Когда у меня родилась внучка, я посадил аллею дубов. Дуб растет достаточно медленно, и во всей красе я эту аллею, к сожалению, не увижу. Зато внучка, когда ей исполнится столько лет, сколько мне сейчас (речь шла о 70-летии маэстро. — Т. П. ), сможет пройтись по тенистой дубовой аллее и вспомнить своего дедушку. Вы знаете, если бы не мой любимый сад, не знаю, возвращался бы я в Польшу или нет. Каждый человек мечтает создать свой рай на земле .

In memoruim: еще о некоторых утратах последнего времени — по ссылке