В Польше нашлись мощи святой Ядвиги, пропавшие 250 лет назад

В Польше во время проведения реставрационных работ в одной из церквей был обнаружен небольшой серебряный саркофаг. Его анализ показал, что он содержит мощи святой Ядвиги Силезской, которые более двух столетий считались пропавшими.

Как сообщает Ancient Origins, мощи святой XIII века были обнаружены случайно. Реставраторы проводили работы в церкви города Тшебнице, Нижняя Силезия. Они восстанавливали целостность покрывшегося трещинами каменного саркофага, который был погребен в 1680-е годы. Реставраторы заметили, что одна из каменных плит этого захоронения выглядит не так, как другие.

«Когда мы подняли плиту, то увидели, что пространство под ней засыпано каким-то материалом, похожим на смесь угля и штукатурки, — говорит реставратор Дорота Вандрыховска, которая работала в церкви. — Все это показалось нам очень странным, и мы решили проверить, что это такое».

Рабочие удалили странный материал и обнаружили под ним небольшой серебряный саркофаг. Внутри находились мощи святой Ядвиги Силезской, таинственно пропавшие примерно 250 лет назад. На это указывает свинцовая табличка, которую ученые обнаружили на верхней части крышки саркофага.

Текст датирован 1764 годом. В нем говорится, что внутри находятся мощи святой Ядвиги. Это первый подобный письменный источник. Ранее не было известно исторических записей о том, где именно находились мощи святой. Ученые лишь предполагали, что они хранятся где-то в церкви, в которой она была похоронена в 1243 году.

«Мы знали, что мощи святой должны находиться где-то поблизости, поскольку они были помещены в этой церкви в 1679 году, когда была построена ее гробница», — говорит отец Петр Филас из аббатства в Тшебнице.

Поскольку надпись на крышке саркофага датирована 1764 годом, исследователи предположили, что мощи могли быть перепрятаны. Известно лишь, что с тех пор и до наших дней их никто не видел.

Святая Ядвига была родом из Баварии. Она родилась в 1178 году. В возрасте 12 лет вышла замуж за одного из первых польских правителей Силезии — Генриха I, герцога Вроцлавского. После его смерти в 1238 году навсегда поселилась в монастыре в Тшебнице, где ее дочь Гертруда была принцессой. Ядвига была чрезвычайно благочестивой и посвятила себя помощи больным и нуждающимся людям, развитию религиозной жизни в Силезии, куда даже привезла духовенство из Германии. Она прославилась благодаря основанию церквей и монастырей. Согласно легенде, Ядвига, чтобы не выделяться на фоне других людей, в знак смирения и скромности ходила босиком. Это сильно раздражало ее мужа. Он убедил ее духовника велеть ей носить обувь. Ядвига согласилась, однако носила обувь не на ногах, а на шее — на веревочке. Ядвига была признана святой 26 марта 1267 года, когда папа Климент VI совершил свою канонизацию. С того времени она считается покровителем Силезии и одним из самых популярных святых во всей Польше.

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