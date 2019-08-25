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В поисках денег на наркоту, мужик забил до смерти 92-летнего ветерана
По инф. rosbalt.ru   
25 Августа 2019 г.
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В Калужской области насильственной смертью умер ветеран Великой Отечественной. Убийца 92-летнего старика уже задержан, заявили в органах следствия.

В поисках денег на наркоту, мужик забил до смерти 92-летнего ветерана

Убийство участника войны произошло в Малоярославце. По данным Следственного комитета, подозреваемый — наркоман, который хотел поживиться в квартире ветерана деньгами.

34-летний мужчина напал на пенсионера и нанес ему «не менее 10 ударов по голове и телу». Теперь подозреваемый ждет ареста по уголовному делу об избиении, повлекшем смерть по неосторожности. Обратим внимание на формулировку: конечно, у юристов и правоприменителей свой яызк, продиктованный текстами законов - и, вроде бы, формально у жуткого преступления имее такие обстоятельства. Наркоман "не хотел" убивать престарелого защитника Родины. Он просто в ярости сорвался с катушек (ведь денег на зелье не хватало!) и избил его. До смерти. "Так получилось". Нечаянно... Звучит как изощренное издевательство, право слово!

Будем надеяться, что наркоман получит на всю катушку!

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По инф. rosbalt.ru

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