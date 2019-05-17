В Подмосковье задержана "семейная банда" дачных воришек

В Московской области задержаны трое местных жителей, которые грабили частные и садовые дома на территории Богородского городского округа.

По данным ГУ МВД России по региону, задержаны ранее судимый 28-летний мужчина, его 38-летняя супруга и ее 18-летний сын.

Проникая в чужие дома через окна, они похищали инструменты, одежду и электробытовые устройства. На их последнем "деле" их задержали с поличным.

Во время обыска по месту жительства задержанных была обнаружена часть ранее похищенного имущества.

Полиция уже установила причастность задержанных к 13 аналогичным эпизодам, общая сумма ущерба составила около 650 тыс. руб.

Возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ. Задержанным грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. А пока мужчина заключен под стражу, его жена отпущена под подписку о невыезде, ее сын посажен под домашний арест.

По инф. rosbalt.ru

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