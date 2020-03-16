В Подмосковье вандалы испортили памятник «Катюше»

Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
Медсестра Курганского областного противотуберкулезного диспансера Светлана Щедрина намерена подать иск в суд с требованием повысить ей зарплату. Как сообщила она, аналогичные иски готовят еще девять ее...
В подмосковной Электростали вандалы повредили установленный пять лет назад памятник «Катюша».
Как сообщила официальный представитель регионального ГУ МВД Татьяна Петрова, материал проверки по этому происшествию поступил из городской прокуратуры. Полицейский дознаватель возбудил уголовное дело по статье 214 УК РФ «Вандализм». Злоумышленникам по ней грозит до 3 лет лишения свободы.
Сейчас сотрудники МВД опрашивают очевидцев, ведется розыск вандалов.
Время, увы, превращает былые святыни в обыденные места. А во-вторых, проблема вандализма вообще широко распространена, и с ней, конечно, нужно бороться. Кстати, по теме:
Академику, лауреату Нобелевской премии Жоресу Алферову открыли мемориальную доску на фасаде дома № 1 по ул. Мичуринская в Петербурге. На церемонии присутствовала вдова академика Тамара Алферова, друзья, коллеги, а также ряд чиновников, передает пресс-службы ЗакСа.
Эпидемия коронавируса продолжает вносить коррективы в жизнь населения самых разных стран. Так, в России на фоне роста числа заболевших продолжают налагать ограничения на авиаперевозки и движение железнодорожного транспорта, неунывающие итальянцы поют песни, чтобы избавиться от хандры, чехи вводят общенациональный карантин, а американцы просят преступников «снизить активность» на фоне коронавируса.
История с таинственным исчезновением Анастасии Заворотнюк, задолжавшей банку крупную сумму, длится уже несколько месяцев и всё больше походит на мистификацию вроде отравления Бари Алибасова средством для прочистки труб.
Вандалы, которые разрушают или оскверняют воинские захоронения и мемориальные сооружения, увековечивающие память погибших при защите Отечества, или посвящённые дням воинской славы России, могут попасть в тюрьму. Соответствующие поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс депутаты Госдумы планируют рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний на следующей неделе.
Популярный артист юмористического жанра Евгений Петросян в свои 74 года не перестаёт удивлять. Несколько дней назад в своём Инстаграме он выложил фото и видео с отдыха в Объединённых Арабских Эмиратах.
Сенатор от Тверской области Владимир Лукин после того, как в Совете Федерации проголосовал за принятие закона о внесении поправок в Конституцию, подал заявление о готовности выйти из партии «Яблоко» (эта партия поправки не поддерживает, а он является одним из ее сооснователей). Его письмо опубликовано в Twitter нижегородского отделения партии.
Великолепное чувство стиля. Такие слова чаще можно приписать представительницам прекрасной половины человечества, для которых немаловажен их гардероб и внешний вид. Но современные мужчины тоже могут оказаться с завидным вкусом в выборе одежды и подаче себя. Например, это можно сказать о пожилом блогере из Германии Гюнтере Краббенхофте. Он ведет свою страничку в сети Instagram.
Приятная женщина-блогер из культурной столицы нашей страны ведет на платформе Яндекс Дзен канал «Солнце в кармане». В своей визитке она пишет, что является сама себе психологом и создает жизнь своей мечты.
Иногда в запланированный ход вещей жизнь вносит свои коррективы. К примеру, коронавирус. В связи с его шествием по планете Земля государства закрывают границы, отменяется проведение масштабных мероприятий и т.д. Не все ладно и в индустрии азарта. Мировой рынок испытывает некоторые затруднения из-за распространения вируса, так, временно закрываются разные игорные объекты.
"Согласно одному из исследований, в России значительно вырастет число мультимиллионеров. В том, что при этом сократится количество бедных, сомневается Счетная палата", - пишет немецкое издание Handelsblatt.
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