ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Вы любите какао? А вот ваши сосуды — очень даже
2020-02-18-01-52-12
Благотворно на кровообращение в нижних конечностях, состояние сосудов и функцию икроножных мышц влияет какао. К такому выводу пришли ученые из США.
Телевизор хоть не включай
2020-02-14-06-30-41
Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе.  Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
Медики назвали пять простых продуктов, помогающих кишечнику
2020-02-13-08-56-47
Зарубежные медики считают, что определенные продукты способны помочь восстановить слизистую оболочку кишечника и, тем самым, улучшить общее состояние здоровья.
Ветеранам разрешат не платить за стационарный телефон
2020-02-26-10-02-45
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
Медсестра из Кургана будет судиться из-за низкой зарплаты. Приводит реальные цифры…
2020-02-29-04-35-58
Медсестра Курганского областного противотуберкулезного диспансера Светлана Щедрина намерена подать иск в суд с требованием повысить ей зарплату. Как сообщила она, аналогичные иски готовят еще девять ее...

В Подмосковье вандалы испортили памятник «Катюше»
По инф. Российской газеты   
16 Марта 2020 г.
Изменить размер шрифта

В подмосковной Электростали вандалы повредили установленный пять лет назад памятник «Катюша».

В Подмосковье вандалы испортили памятник «Катюше»

Как сообщила официальный представитель регионального ГУ МВД Татьяна Петрова, материал проверки по этому происшествию поступил из городской прокуратуры. Полицейский дознаватель возбудил уголовное дело по статье 214 УК РФ «Вандализм». Злоумышленникам по ней грозит до 3 лет лишения свободы.

Сейчас сотрудники МВД опрашивают очевидцев, ведется розыск вандалов.

Время, увы, превращает былые святыни в обыденные места. А во-вторых, проблема вандализма вообще широко распространена, и с ней, конечно, нужно бороться. Кстати, по теме:

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 