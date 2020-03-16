В Подмосковье вандалы испортили памятник «Катюше»

В подмосковной Электростали вандалы повредили установленный пять лет назад памятник «Катюша».

Как сообщила официальный представитель регионального ГУ МВД Татьяна Петрова, материал проверки по этому происшествию поступил из городской прокуратуры. Полицейский дознаватель возбудил уголовное дело по статье 214 УК РФ «Вандализм». Злоумышленникам по ней грозит до 3 лет лишения свободы.

Сейчас сотрудники МВД опрашивают очевидцев, ведется розыск вандалов.

Время, увы, превращает былые святыни в обыденные места. А во-вторых, проблема вандализма вообще широко распространена, и с ней, конечно, нужно бороться. Кстати, по теме:



Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...