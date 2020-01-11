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В Подмосковье школьница после укуса белки оказалась в больнице
По инф. rosbalt.ru   
11 Января 2020 г.
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В Подмосковье школьница после укуса белки оказалась в больнице

В подмосковном Щелково белка набросилась на 14-летнюю девочку и покусала ее.

В Подмосковье школьница после укуса белки оказалась в больнице

Инцидент произошел в квартире жилого дома с домашним животным. Пострадавшая школьница на «скорой» была доставлена в больницу, передает РЕН ТВ.

Врачи выявили у девочки, искусанной белкой, укушенную рану первого пальца правой кисти. Все подробности нападения животного на маленькую хозяйку уточняются.

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По инф. rosbalt.ru

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