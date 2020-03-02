В Подмосковье отец и его маленькая дочь погибли, помогая попавшему в беду автомобилисту

Трос, отлетевший от автомашины, попал в мужчину с маленькой дочерью под Электроуглями в Подмосковье. Отец и дочь скончались на месте.

«Мужчина остановился в лесу для оказания помощи застрявшему автомобилю. Лебедка оборвалась и отлетела в ребенка и его отца», — пояснили в Следственном комитете.

Следователи работают с очевидцами трагедии. В СМИ отмечается, что она произошла на празднике «Внедорожная масленица».

Когда происходят несчастные случаи подобного рода, всегда разводишь руками и думаешь: неужели такая судьба у людей? Но, с другой стороны, возможно, дело все-таки в нашей неосмотрительности и в том, что мы не просчитываем события на несколько шагов вперед? Так или иначе, пусть таких бед будет меньше.

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По инф. rosbalt.ru

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