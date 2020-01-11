В почтенном возрасте ушел из жизни султан Омана... Беда в том, что наследника престола не оставил!

В Омане завершилась 50-летняя эпоха правления султана Кабуса Бен Саида. Монарх ушел из жизни в возрасте 79 лет после продолжительной болезни.

По данным агентства Reuters, с 2015 года султан боролся с раком, и в последнее время его состояние значительно ухудшилось.

Похороны правителя назначены на субботу. В стране объявлен трехдневный траур, в течение которого не будут работать общественные и частные учреждения и организации.

После смерти Бен Саида перед монархией встала проблема престолонаследия, — у султана не было детей, а преемника он не назвал.

Поэтому решение о выборе монарха принимали другие члены правящей семьи.

Как сообщила в Twitter газета Al Watan Oman, новым султаном назначен министр культуры и национального наследия Хайсам бен Тарек Аль Саид.

Глава государства уже принес присягу в Совете Омана (двухпалатном совещательном органе парламентского типа).

...Смерть - это горе и потрясение для любой семьи. Многим знакомы и метания и споры по поводу наследственных дел... Но каково монархам, чья семья - это весь народ, а наследство - власть в стране?!

По инф. rosbalt.ru

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