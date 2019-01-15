В Петерубрге обнаружен незаконный... дом престарелых

В Петербурге обнаружили дом престарелых под названием «Золотые годы», который работал с нарушением закона. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Пожилым людям представляли для жилья трехкомнатную квартиру на первом этаже жилого дома. Формально помещение не было переведено в разряд нежилых, как это требуется для подобных учреждений. Вход был через общую лестничную клетку дома, «без учета интересов граждан, проживающих в подъезде».

Прокуратура Невского района предъявила исковое заявление с требованием прекратить осуществлять деятельность в этом помещении. Требования прокурора удовлетворены.

По инф. rosbalt.ru

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