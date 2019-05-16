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В петербуржском Колпино задержан пожилой педофил
По инф. rosbalt.ru   
16 Мая 2019 г.
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В петербуржском Колпино задержан пожилой мужчина, которого подозревают в преступлении сексуального характера в отношении 9-летней девочки.

В петербуржском Колпино задержан пожилой мужчина, которого подозревают в преступлении сексуального характера в отношении 9-летней девочки.

В ведомстве рассказали, что в полицию обратилась женщина. По ее словам, 65-летний мужчина изнасиловал ее дочь в салоне автомобиля.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Увы, случай не такой уж редкий. Люди в возрасте мелькают в сводках уголовных преступлений сексуального характера:

По инф. rosbalt.ru

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