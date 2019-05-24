В Петербурге закрыли кафе, в котором бесплатно кормили обедами пенсионеров... Грустно

Кафе «Добродомик» на Детской улице в Петербурге временно закрыли. Заведение предоставляло бесплатные обеды для пенсионеров.

Как рассказала совладелица «Добродомика» Александра Синяк, кафе пришлось закрыть по предписанию администрации Василеостровского района, говорится в сообщении соцсети.

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Синяк отметила, что в заведение пришли сотрудники районной администрации. Они назначили штраф за граффити на стене кафе — рисунок появился за день до прихода полицейских, его выполнили неизвестные.

Бизнесмены, которые бесплатно кормят пенсионеров обедами, есть не только в Санкт-Петербурге, но и на Урале. Мы уже рассказывали историю предпринимателя Ивана Зайченко, который весной открывал в Екатеринбурге магазин «Жизньмарт». В торговой точке была полка с надписью «Списано. Бесплатно». На ней появлялись сливки, овощи и готовая продукция. Зайченко счел, что его инициатива может избавить людей от необходимости рыться в помойных баках в поисках просрочки. Но после того, как информацию об этом распространили местные СМИ, в магазин пришли с проверкой сотрудники Роспотребнадзора. Всё обернулось крупным штрафом. Теперь мужчина предпринимает попытку «накормить тех, кому это необходимо» под номером два. Бесплатные блюда он намерен готовить св своих ресторанах «Сушкоф» и «Дель Песто» из остатков других продуктов.

По его словам, для приготовления «крутой ухи» можно использовать оставшиеся кости, обрезь лосося, немного картошки, лука и морковки. Такое вот блюда бизнесмен раздаёт бесплатно два раза в неделю.

Затем, со слов Синяк, полицейские выписали штраф за несоответствие вывески цветовому формату, за вещи, оставшиеся после «Добромаркета», на котором раздавали бабушкам вещи.

Штраф также был выписан и за то, что сотрудница выносила три мешка мусора — пока несла два, один оставила у входа. В общей сложности руководство кафе обязали заплатить 700 тыс. рублей.

Кафе временно закрыто. До 28 мая обеды для пенсионеров проводиться не будут.

Печально наблюдать за тем, как власти вставляют палки в колёса добрым людям, которые желают помогать бедным. В самом деле, если у человека есть возможность помочь, зачем этому мешать...?

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По инф. rosbalt.ru

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