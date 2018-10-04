В Петербурге задержан 73-летний педофил

В Петербурге задержан 73-летний мужчина по подозрению в педофилии, сообщили «Росбалту» в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В Следственный комитет 2 октября обратилась 37-летняя женщина. Она заявила, что некий мужчина надругался над ее сыном. На следующий день установили подозреваемого. По версии следствия, он неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летнего мальчика с сентября 2017 года по август 2018 в квартире на 8-й Советской улице.

В пресс-службе городского СК «Росбалту» уточнили, что задержанный ранее был неоднократно судим за педофилию. В настоящее время он заключен под арест, предъявлено обвинение.

По инф. rosbalt.ru

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