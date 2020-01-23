В Петербурге водитель социального такси опрокинул пассажирку. Куда это годится?!

Московский районный суд Петербурга встал на сторону местной жительницы в деле о грубом таксисте. Женщина, передвигающаяся на коляске, вызвала социальное такси, однако водитель опрокинул ее и оставил с сотрясением мозга. В итоге петербурженке удалось добиться компенсации морального ущерба только через суд.

В начале января Ксения Иванова вызвала социальное такси, которое перевозит людей с инвалидностью. «По прибытии к месту назначения водитель не убедился в исправности автомобиля и его специально оборудованных средств (платформа электроподъемника) для выгрузки коляски, халатно исполнил свои обязанности по безопасному перемещению коляски из машины на обледенелый асфальт и допустил бесконтрольное скатывание и опрокидывание коляски вместе с Ивановой», — объяснили в пресс-службе.

Падение не обошлось без повреждений: женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также стресс из-за падения спиной в грязь. «Это было неожиданно и пугающе для нее, как для лица, страдающего ограниченной возможностью движений, одежда и части тела были испачканы», — добавили в ведомстве.

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Если говорить об отношении общества к инвалидам, то возникает вопрос: Как организованы службы социального такси в других городах, если в северной столице в этой службе не могут навести порядок? Да и вообще, во многих ли городах есть такое такси? В вашем городе, например, есть?

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Отмечается, что сам водитель не отличался деликатностью. Он рывком поднял коляску с Ивановой, при этом помощь не предложил, состоянием пострадавшей не поинтересовался и в итоге уехал.

Женщину госпитализировали. Впоследствии она пыталась связаться с социальным такси, однако навстречу в компании не пошли и компенсацию не предложили.

Иванова обратилась в суд. Ведомство встало на сторону истицы: она получит 200 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Программа социального такси ставит целью поддержку людей с инвалидностью. Таким образом петербуржцы могут съездить к социально значимым объектам: больницам, аптекам и другим организациям и учреждениям. Часть стоимости оплачивается из городского бюджета.

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