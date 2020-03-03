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В Петербурге важного следователя приговорили к 8 годам тюрьмы. Взятки брал!

По инф. rosbalt.ru   
03 Марта 2020 г.
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В Петербурге Куйбышевский районный суд приговорил экс-заместителя начальника отдела по расследованию особо важных дел управления СК РФ по Новгородской области Аркадия Кузина к 8 годам лишения свободы по делу о взятках.

Экс-замглавы следственного отдела Новгородской области получил 8 лет за коррупцию

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, Кузин был признан виновным в подделке документов и посредничестве во взяточничестве.

Кроме того, в посредничестве был признан виновным и второй фигурант дела: следователь по особо важным делам Боровичского межрайонного следственного отдела регионального управления ведомства Владислав Минасян.

Согласно материалам суда, в 2016 году Минасян и Кузин вступили в сговор с целью прекращения уголовного дела о мошенничестве в отношении третьего лица.

Оба подсудимых получили по 8 лет исправительной колонии строго режима.

Напомним, что коррупция в России - системное зло, поразившее весь государственный аппарат и ставшее там нормой жизни. И среди правоохранителей тоже, они ж тоже обычные люди:

По инф. rosbalt.ru

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