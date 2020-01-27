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В Петербурге — уличные протесты против изменений в Конституцию. С задержаниями
По инф. rosbalt.ru   
27 Января 2020 г.
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Петербургская полиция задержала на Невском проспекте участников одиночных пикетов против изменения Конституции. Как сообщает «ОВД-Инфо», силовики «схватили» Евгения Козлова и Марию Малышеву. Также задержаны активисты Дмитрий Гусев, Владислав Баранов, Александр Тонконогов.

В Петербурге — уличные протесты против изменений в Конституцию. С задержаниями

По словам очевидцев, Козлов успел постоять с плакатом «Кащей бессменный» около десяти минут. Малышева стояла с плакатом «Новое кино: Шариковы и Маньки-облигации переписывают Конституцию, чтобы Путин был у власти до гроба».

  • 26 января у Гостиного двора в центре Петербурга собрались активисты, которые выступают против масштабных поправок в Конституцию, предложенных президентом Владимиром Путиным. Изменения в основной закон страны активисты назвали «конституционным переворотом», «беззаконием», которое «нельзя терпеть».

Причину задержания активистов полицейские не объяснили. Предположительно, за плакаты. Задержанных везут в отделения.

В соцсети «Вконтакте» организаторы ранее сообщали, что на месте акции рядом с ними дежурили три автобуса с ОМОНом и шесть машин полиции.

Объявленные властями изменения в Основной закон - вызывают разную реакцию: официальные лица и пропаганда - "горячо одобряют", многие политики, особенно оппозиционные - тревожатся и даже негодуют... Это, наверное, нормально в политике: не бывает таких решений, которые устраивали бы всех и вызывали всеобщий восторг. А вот что ненормально - так это реакция властей на попытку людей высказать свою точку зрения. Именно таким "затыканием ртов" - власти сами и разгоняют недовольство в обществе!
А вот что можно почитать об изменении Конституции на нашем сайте:

По инф. rosbalt.ru

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