В Петербурге — уличные протесты против изменений в Конституцию. С задержаниями

Петербургская полиция задержала на Невском проспекте участников одиночных пикетов против изменения Конституции. Как сообщает «ОВД-Инфо», силовики «схватили» Евгения Козлова и Марию Малышеву. Также задержаны активисты Дмитрий Гусев, Владислав Баранов, Александр Тонконогов.

По словам очевидцев, Козлов успел постоять с плакатом «Кащей бессменный» около десяти минут. Малышева стояла с плакатом «Новое кино: Шариковы и Маньки-облигации переписывают Конституцию, чтобы Путин был у власти до гроба».

Причину задержания активистов полицейские не объяснили. Предположительно, за плакаты. Задержанных везут в отделения.

В соцсети «Вконтакте» организаторы ранее сообщали, что на месте акции рядом с ними дежурили три автобуса с ОМОНом и шесть машин полиции.

Объявленные властями изменения в Основной закон - вызывают разную реакцию: официальные лица и пропаганда - "горячо одобряют", многие политики, особенно оппозиционные - тревожатся и даже негодуют... Это, наверное, нормально в политике: не бывает таких решений, которые устраивали бы всех и вызывали всеобщий восторг. А вот что ненормально - так это реакция властей на попытку людей высказать свою точку зрения. Именно таким "затыканием ртов" - власти сами и разгоняют недовольство в обществе!

А вот что можно почитать об изменении Конституции на нашем сайте: