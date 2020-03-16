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В Петербурге уличных музыкантов обяжут выступать по правилам
По инф. Парламентской газеты   
16 Марта 2020 г.
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Закон, регламентирующий выступления музыкантов на улицах Петербурга, подготовили в городском Заксобрании. Проект документа уже единогласно поддержал парламентский комитет по законодательству на своём заседании 13 марта.

music street

Депутаты, выбирая из двух вариантов — выступать можно только там, где разрешено, или везде, где не запрещено, — выбрали первый. Документ предусматривает, что список мест, где можно музицировать, составит петербургский Комитет по культуре и разместит его в Интернете. А тот, кто захочет какую-то из этих точек занять, должен будет заполнить заявку на неё. Пока предполагается, что срок разрешения будет варьироваться от одного до шести месяцев.

Появятся и требования к музыкантам. Так, продолжительность выступления не должна превышать 6 часов в день, а громкость — 60 дБ. Если концерт даёт целый коллектив, то его состав не может превышать 10 человек.

Сейчас выступления уличных музыкантов в Петербурге почти не регламентированы. Почти — потому что комитет по культуре и сейчас выдает разрешения артистам, но те вполне могут выступать и без такой бумажки. Правда, с разрешением проще: у полиции сразу отпадают все вопросы, а если выделенную чиновниками точку занял конкурент, его можно прогнать.

Какие места для выступления уличных музыкантов выберет Комитет по культуре, пока не ясно.

Но авторы законопроекта уверены, что такие площадки очень уместны на Невском проспекте, Большой Конюшенной улице, Дворцовой площади и в других популярных у горожан и туристов локациях.

Наши депутаты так и стараются придумать, что бы еще запретить. Инициатива для жителей окружающих домов неплохая, но будет ли она соблюдаться, вот в чем вопрос...

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