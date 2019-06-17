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В Петербурге старушка попала под колёса экскаватора... погибла
По инф. rosbalt.ru   
17 Июня 2019 г.
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Старушка погибла под колесами экскаватора-погрузчика в Северной столице. Об инциденте на Ржевской площади сообщили в полиции.

В Петербурге старушка попала под колёсами экскаватора... погибла

За рулем спецтехники находился 38-летний мужчина. Он наехал на 86-летнюю пенсионерку вне зоны пешеходного перехода, уточняют в управлении ГИБДД по городу и области.

По инф. rosbalt.ru

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