В Петербурге старушка попала под колёса экскаватора... погибла

Старушка погибла под колесами экскаватора-погрузчика в Северной столице. Об инциденте на Ржевской площади сообщили в полиции.

За рулем спецтехники находился 38-летний мужчина. Он наехал на 86-летнюю пенсионерку вне зоны пешеходного перехода, уточняют в управлении ГИБДД по городу и области.

Увы, пожилые люди часто становятся жертвами происшествий — об этом свидетельствует хроника происшествий на нашем сайте.

По инф. rosbalt.ru

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