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В Петербурге снова зазвучало уличное пианино
По инф. rosbalt.ru   
12 Июня 2019 г.
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В Петербурге очистили и настроили пострадавшее от хулиганов уличное пианино на Большом проспекте Петроградской стороны.

В Петербурге очистили и настроили пострадавшее от хулиганов уличное пианино на Большом проспекте Петроградской стороны.

Накануне инструмент пострадал от действий хулиганов — неизвестные залили пианино цементом (вот кому помешало? руки бы оторвать!).

Инструмент очистили, но звучать он стал хуже, сообщается в соцсети «ВКонтакте».

  • Сообщается также, что "в связи с недавним инцидентом, нам пришлось установить систему видеонаблюдения. Она работает круглосуточно. Пожалуйста, соблюдайте правила пользования инструментом".

По инф. rosbalt.ru

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