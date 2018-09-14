В Петербурге шокированы исчезновением исторической надписи про "опасную при артобстреле улицу"

В Петербурге со здания юридического факультета СПбГУ (22-я линия В.О., д. 7) летом во время ремонта фасада пропала памятная надпись «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Об этом сообщил депутат ЗакСа Алексей Ковалев.

Надпись была нанесена на здание во время блокады. Ее восстановили в 1969 году и сопроводили мраморной мемориальной доской.

Депутат Ковалев направил обращение ректору СПбГУ Николаю Кропачеву и главе Василеостровского района Юлии Киселевой с требованием в кратчайшие сроки вернуть надпись на здание.

В СПбГУ уточнили, что табличка с надписью была установлена 31 августа, но 10 сентября ее похитили.

По инф. rosbalt.ru

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