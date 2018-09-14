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В Петербурге шокированы исчезновением исторической надписи про "опасную при артобстреле улицу"
По инф. rosbalt.ru   
14 Сентября 2018 г.
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В Петербурге со здания юридического факультета СПбГУ (22-я линия В.О., д. 7) летом во время ремонта фасада пропала памятная надпись «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Об этом сообщил депутат ЗакСа Алексей Ковалев.

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Надпись была нанесена на здание во время блокады. Ее восстановили в 1969 году и сопроводили мраморной мемориальной доской.

Депутат Ковалев направил обращение ректору СПбГУ Николаю Кропачеву и главе Василеостровского района Юлии Киселевой с требованием в кратчайшие сроки вернуть надпись на здание.

В СПбГУ уточнили, что табличка с надписью была установлена 31 августа, но 10 сентября ее похитили.

По инф. rosbalt.ru

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