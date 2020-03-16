В Петербурге открыли мемориальную доску академику Жоресу Алферову

Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
Медсестра Курганского областного противотуберкулезного диспансера Светлана Щедрина намерена подать иск в суд с требованием повысить ей зарплату. Как сообщила она, аналогичные иски готовят еще девять ее...
Академику, лауреату Нобелевской премии Жоресу Алферову открыли мемориальную доску на фасаде дома № 1 по ул. Мичуринская в Петербурге. На церемонии присутствовала вдова академика Тамара Алферова, друзья, коллеги, а также ряд чиновников, передает пресс-службы ЗакСа.
Одним из инициаторов установки памятной доски был председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров.
Присутствующие отметили вклад Алферова в развитие отечественной и мировой науки, влияние на развитие технологий и призвали хранить память о выдающемся ученом.
Весной прошлого года в Петербурге открыли памятник Жоресу Алферову. Монумент работы Зураба Церетели установлен в холле Академического университета.
Кроме того, президент России Владимир Путин предложил назвать в честь ученого одну из улиц Петербурга.
Напомним, Жорес Алферов родился в 1930 году в Витебске. После школы без вступительных экзаменов был зачислен в Ленинградский электротехнический институт, который закончил с отличием в 1952 году. В 1972 году Алферова избрали членом-корреспондентом Академии наук СССР, в 1979 году он стал академиком. В 2000 году Алферов совместно с американскими учеными Джеком Килби и Гербертом Кремером получил Нобелевскую премию по физике за разработку полупроводниковых гетероструктур, используемых в высокочастотных схемах и оптоэлектронике.
Жорес Алферов скончался 2 марта 2019 года. Мы писали об этом замечательном человеке:
Академику, лауреату Нобелевской премии Жоресу Алферову открыли мемориальную доску на фасаде дома № 1 по ул. Мичуринская в Петербурге. На церемонии присутствовала вдова академика Тамара Алферова, друзья, коллеги, а также ряд чиновников, передает пресс-службы ЗакСа.
Эпидемия коронавируса продолжает вносить коррективы в жизнь населения самых разных стран. Так, в России на фоне роста числа заболевших продолжают налагать ограничения на авиаперевозки и движение железнодорожного транспорта, неунывающие итальянцы поют песни, чтобы избавиться от хандры, чехи вводят общенациональный карантин, а американцы просят преступников «снизить активность» на фоне коронавируса.
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Великолепное чувство стиля. Такие слова чаще можно приписать представительницам прекрасной половины человечества, для которых немаловажен их гардероб и внешний вид. Но современные мужчины тоже могут оказаться с завидным вкусом в выборе одежды и подаче себя. Например, это можно сказать о пожилом блогере из Германии Гюнтере Краббенхофте. Он ведет свою страничку в сети Instagram.
Приятная женщина-блогер из культурной столицы нашей страны ведет на платформе Яндекс Дзен канал «Солнце в кармане». В своей визитке она пишет, что является сама себе психологом и создает жизнь своей мечты.
Иногда в запланированный ход вещей жизнь вносит свои коррективы. К примеру, коронавирус. В связи с его шествием по планете Земля государства закрывают границы, отменяется проведение масштабных мероприятий и т.д. Не все ладно и в индустрии азарта. Мировой рынок испытывает некоторые затруднения из-за распространения вируса, так, временно закрываются разные игорные объекты.
"Согласно одному из исследований, в России значительно вырастет число мультимиллионеров. В том, что при этом сократится количество бедных, сомневается Счетная палата", - пишет немецкое издание Handelsblatt.
"(...) Ким Чен Ын дает немало поводов для карикатурных насмешек. У него лишний вес, странная прическа, причудливые наряды, и он совершает абсурдные поступки - например, позирует с розовым ранцем Hello Kitty или рядом с большими емкостями со смазочным веществом. Казалось бы, он похож на маленького диктатора из комиксов или на злодея из фильма о Джеймсе Бонде. Но подобный комический образ не должен заставлять нас забывать о том, что он чрезвычайно серьезен и безжалостен. С момента прихода к власти в 2011 году он разработал настоящую ядерную и баллистическую программу и продемонстрировал то, что он без колебаний будет проводить ядерные испытания, а, возможно, однажды даже использует эти заряды. Он представляет серьезную угрозу как для корейцев, так и для других народов", - говорит Анна Файфилд, новозеландская журналистка, возглавляющая отделение The Washington Post в Пекине и автор книги "Великий преемник. Божественно совершенная судьба гениального товарища Ким Чен Ына", в интервью Le Figaro.
Ирина Понаровская вновь оказалась в центре внимания. На НТВ показали четырехсерийный фильм о жизни звезды. Особую роль в нем отвели её приёмной дочери Анастасии Кармышевой, от которой звёздная мама отказалась дважды.
«В тот день, когда Светлане Суминой был поставлен диагноз ВИЧ, она пришла домой и включила телевизор, где шла программа „Необъяснимо, но факт“. Ведущий объяснял, что вирус — это выдумка, и лекарства, предназначенные для его лечения, разрушат ее органы. Это убедило Сумину, и она поклялась никогда не принимать лекарства. Это обещание она держала в течение почти десяти лет», — рассказывает The Los Angeles Times.
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