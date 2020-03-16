В Петербурге открыли мемориальную доску академику Жоресу Алферову

Академику, лауреату Нобелевской премии Жоресу Алферову открыли мемориальную доску на фасаде дома № 1 по ул. Мичуринская в Петербурге. На церемонии присутствовала вдова академика Тамара Алферова, друзья, коллеги, а также ряд чиновников, передает пресс-службы ЗакСа.

Одним из инициаторов установки памятной доски был председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров.

Присутствующие отметили вклад Алферова в развитие отечественной и мировой науки, влияние на развитие технологий и призвали хранить память о выдающемся ученом.

Весной прошлого года в Петербурге открыли памятник Жоресу Алферову. Монумент работы Зураба Церетели установлен в холле Академического университета.

Кроме того, президент России Владимир Путин предложил назвать в честь ученого одну из улиц Петербурга.

Напомним, Жорес Алферов родился в 1930 году в Витебске. После школы без вступительных экзаменов был зачислен в Ленинградский электротехнический институт, который закончил с отличием в 1952 году. В 1972 году Алферова избрали членом-корреспондентом Академии наук СССР, в 1979 году он стал академиком. В 2000 году Алферов совместно с американскими учеными Джеком Килби и Гербертом Кремером получил Нобелевскую премию по физике за разработку полупроводниковых гетероструктур, используемых в высокочастотных схемах и оптоэлектронике.

По инф. rosbalt.ru

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