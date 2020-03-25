В Петербурге онкобольных гоняют за лекарствами в стационар. А как же карантин, спрашивается?

В Петербурге пациенты с онкозаболеваниями вынуждены ездить за лекарствами в стационар, несмотря на риски заражения коронавирусной инфекцией нового типа. О проблеме рассказала «Доктору Питеру» собеседница Ольга, чей папа с раком простаты попал в больницу и не может получить лекарства. (Нет, в здравоохранении происходит все-таки полная неразбериха, ничем другим ситуацию и объяснить нельзя. - прим. МГ.)

По словам девушки, ее отец ездит за таблетками в онкоцентр в Песочном.

«Еще в феврале папа получил упаковку бесплатно. А когда обратился за следующей упаковкой, в марте, ему сообщили, что он должен пройти обследование для госпитализации (сдать анализы, сделать кардиограмму, флюорограмму)», — отметила собеседница.

Отмечается, что 80-летнему мужчине стало плохо, его госпитализировали. Для получения лекарства он сперва должен выписаться, затем обследоваться и оформиться в дневной стационар онкоцентра. Только тогда он сможет получать жизненно важные таблетки и ездить за ними в клинику ежедневно, отмечает издание.

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Такой порядок ввели, поскольку комздрав предложил лечебным заведениям закупать лекарства для онкобольных за счет страховых компаний, то есть в рамках обязательного медицинского страхования. Такие меры предполагают лечение в дневном стационаре, а значит, без ежедневных визитов в клинику не обойтись.

Тем временем в Петербурге запретили массовые мероприятия, а Роспотребнадзор рекомендует режим самоизоляции. По данным ВОЗ, пожилые люди находятся в зоне риска из-за коронавируса нового типа, поскольку он вызывает осложнения других заболеваний. В результате наибольшая смертность в связи с COVID-19 отмечается именно в этой возрастной группе.

Между тем онкобольные также находятся в группе риска, поскольку на фоне химио- и лучевой терапии их иммунитет ослаблен, и инфицирование коронавирусом может привести к летальному исходу.

По инф. rosbalt.ru

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