В Петербурге нашли место захоронения Хармса

В Петербурге у братской могилы N9 на Пискаревском кладбище установили памятник писателю Даниилу Хармсу.

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Документы, подтверждающие, что он погребен именно здесь, нашли недавно, рассказал председатель оргкомитета Премии Хармса, писатель Александр Марс.

«Родственники одного из заключенных в „Крестах“ на Арсенальной улице, умершего 11 февраля 1942 года, обратились к нам и рассказали, что его похоронили на Пискаревском кладбище. Он находился в тюрьме в то же время, что и Хармс, а значит, их погребли в одном месте — именно к Пискаревскому захоронению тогда свозили покойников», — объяснил Марс.

Информацию подтверждает архивная справка Информационного центра ГУВД России по Санкт-Петербургу, которую выдали родственникам заключенного, похороненного 16 февраля.

На табличке стелы, установленной на Пискаревском кладбище, выбита надпись на латинском языке «Здесь покоится Хармс».

«Заостренный конец выступа обращен к месту последнего упокоения, это символ тщетности бытия и неминуемом наступлении смерти любого существа. В то же время головной конец обращен в небо — это образ стремления к вечности, которую писатель, безусловно, обрел в памяти потомков, в раздумьях своих благодарных читателей», — отметили в оргкомитете.

Даниил Хармс (настоящая фамилия — Ювачев) — это русский, советский писатель, поэт и драматург, яркий представитель русского литературного авангарда, произведения которого переводят и изучают во всем мире. Хармс умер 2 февраля 1942 года во время блокады Ленинграда в отделении психиатрии больницы тюрьмы «Кресты». Туда он попал в начале войны после обвинения в распространении «клеветнических и пораженческих настроений».

По инф. rosbalt.ru

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