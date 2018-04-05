В Петербурге госпитализирована Эдита Пьеха

Народная артистка СССР Эдита Пьеха госпитализирована в Санкт-Петербурге, сообщили «Росбалту» источники в окружении певицы.

«Эдита Станиславовна госпитализирована в больницу с воспалением легких», — сказал собеседник агентства.

Сама Пьеха подтвердила «Росбалту» факт госпитализации.

«Увезли с обострением бронхита, положили во вторую городскую больницу. Собираюсь скоро выздоравливать», — сказала она.

Народная артистка СССР 31 июля 2017 года отпраздновала юбилей — ей исполнилось 80 лет.

Эдита Пьеха — советская и российская эстрадная певица и актриса. До 1976 года она выступала вместе с коллективом «Дружба».

Пьеха — обладательница ордена «За заслуги перед Отечеством», почетного знака «За заслуги перед Санкт-Петербургом», французского ордена «За укрепление мира искусством» и других наград.

По инф. rosbalt.ru

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