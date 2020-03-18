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В Петербурге 14-летнему сыну судьи предъявили обвинение в убийстве
По инф. polit.ru   
18 Марта 2020 г.
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Сотрудники следствия предъявили 14-летнему школьнику обвинение в убийстве. Сын судьи выстрелил в своего друга, затем попытался спрятать тело и убежать.

Следствие предъявило 14-летнему сыну судьи обвинение в убийстве. Он застрелил сверстника

«Моему подзащитному предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Сторона защиты полагает, что данное обвинение не соответствует реальным обстоятельствам дела. Будем добиваться, чтобы действия моего подзащитного были переквалифицированы по 109 статье (убийство по неосторожности)», — цитирует издание адвоката школьника Артема Баконина.

Вечером 7 марта сотрудники Росгвардии обнаружили труп школьника с простреленной головой в подъезде жилого дома. Прибывший на место следователь определил квартиру, откуда вынесли труп.

Сотрудники следствия установили, что квартира принадлежит судье Виталию Саяпину. По предварительным данным, его сын, Артем Саяпин, случайно выстрелил приятелю в голову из ружья.

Подросток успел вытащить труп из квартиры к лифту, затем запаниковал и убежал.

Орудие убийства — гладкоствольное ружье ИЖ-18 16-го калибра, оно зарегистрировано на судью. Оружие лежало вне сейфа.

8 марта подозреваемый в убийстве ровесника школьник признал вину на допросе в полиции. Он рассказал, что застрелил приятеля случайно. Сейчас мальчик находится под домашним арестом.

Polit.ru

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