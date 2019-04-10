В пермской школе — массовое заболевание ребятишек. Грешат на питание

В Перми заболели 137 учеников школы № 107. Пятеро из них госпитализированы.

Как сообщили 59.ru в пермском департаменте образования, все дети накануне были здоровы, а среду утром не пришли на занятия. На больничном оказалась почти четверть от общего числа школьников.

Причины произошедшего выясняют представители МЧС, Роспотребнадзора и эпидемиологи.

Глава Перми Дмитрий Самойлов уже поручил расторгнуть договор с ИП, занимавшимся питанием в школе, и организовать новую схему до выбора нового исполнителя.

По инф. rosbalt.ru

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