В Перми школьник создал трость-робота для незрячих

Учащийся третьего класса пермской школы № 6 Емельян Евсеев создал роботизированную трость-помощник для незрячих людей.

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Как пояснили в центре робототехники «IT Дети», трость работает с помощью инфракрасных датчиков, которые измеряют расстояние до ближайших предметов и поверхностей и позволяют инвалидам по зрению беспрепятственно передвигаться. С прототипом юный изобретатель и его наставник из центра робототехники заняли второе место во всероссийском конкурсе Startup Tour Junior.

В настоящее время юный изобретатель готовится к новому конкурсу «Большая разведка — школьный трек». На нем он планирует продемонстрировать усовершенствованную модель трости, которая будет оснащена GPS-навигатором и вибромотором, сообщающим о препятствиях.

Время меняется, и все чаще технологии приходят на помощь человеку в самых разных отраслях, в том числе, помогают они и тем, кто испытывает проблемы со здоровьем. Вот примеры заголовков на эту тему:

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