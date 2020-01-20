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В переписывании истории Россию теперь обвиняет и Латвия
|По инф. rosbalt.ru
|20 Января 2020 г.
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Россия оправдывает оккупацию Латвии и искажает происходившее во время Второй мировой войны. С такой резолюцией согласился латвийский сейм.
Депутаты заявили, что РФ, уменьшая роль пакта Молотова — Риббентропа, дезинформирует мировое сообщество о роли СССР в развязывании войны.
В документе подчеркивается, что победа над нацистами не принесла прибалтийским государствам освобождения, поскольку туда пришел тоталитарный режим.
Накануне схожие обвинения в адрес РФ выдвинули в Европарламенте. Глава Европейской народной партии Манфред Вебер подверг критике заявления президента Владимира Путина о пакте Молотова — Риббентропа. Политик также призвал призвал власти России не заниматься переписыванием истории.
Неделей ранее о недовольстве словами российского лидера заявили польские евреи.
Путин на коллегии Минобороны назвал посла Польши в Берлине Юзефа Липского (1934-39) «антисемитской свиньей и сволочью». Глава российского государства также говорил, что Вторая мировая война началась не из-за пакта Молотова — Риббентропа, а в результате Мюнхенского сговора между Гитлером и Великобританией, Францией и Италией. В итоге нижняя палата парламента Польши приняла резолюцию, в которой обвинила российские власти в «манипулировании историей».
Причина этих конфликтов изначально в том, что память о жестоких событиях XX века у разных народов - разная. У Польши - одна, у Латвии — другая, у России - третья. Так, недоброй памяти Пакт "Молотова-Риббентропа" поляки и многие другие европейцы прямо называют "разделом Европы между гитлеровской Германией и сталинским СССР". У российского руководства - оценка другая... На территориях отдельных государств (Польши или России, в данном случае) можно, конечно, "бороться с искажением истории" сколько угодно - запрещая споры и высказывания альтернативных точек зрения... Только это вряд ли сблизит взаимопонимание между народами. А действительно объективно рассуждать о событиях тех времен беспристрастно смогут, пожалуй, только наши внуки и правнуки.
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