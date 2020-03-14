В Пакистане раскопали крупнейшую «мастерскую роскоши» Древнего мира

В Пакистане археологи при обследовании руин 2100-летнего портового города Бханбхор в провинции Синд обнаружили остатки древней мастерской, которая, по предварительным оценкам, является крупнейшей в своем роде из известных науке.

Как сообщает Haaretz, открытие совершили итальянские ученые во главе с археологами из Университета Болоньи. По их мнению, найденная мастерская специализировалась на изготовлении изделий из слоновой кости, которые очень высоко ценились.

Она является крупнейшей, как минимум, для исламского периода. При обследовании древних цехов, а их возраст составляет примерно 800 лет, ученые обнаружили порядка 40 килограммов фрагментов слоновой кости.

Исследователи подчеркивают, что им удалось найти не готовые изделия, а отходы. Большое количество такой «стружки» говорит, что масштабы производства были весьма впечатляющими.

Интересно, что мастерская была найдена при изучении археологической траншеи, копать которую исследователи начали еще столетие назад. Мастерская располагалась недалеко от большой мечети Бханбхора — одной из самых ранних в данном регионе.

«Находка в этой траншее определенно является самой большой мастерской по обработке слоновой кости, обнаруженной в мире, — считает археолог Симоне Мантеллини из Университета Болоньи. — Однако мы подозреваем, что найденные отходы — это всего лишь малая часть того, что осталось от производства. Резьба на слоновых бивнях здесь была поставлена в промышленных масштабах. Возможно даже, что сама мастерская была всего лишь небольшой частью крупной промышленной зоны».

К слову, интенсивное заселение данного региона началось примерно 9000 лет назад. Есть мнение, что местные народы были предшественниками могущественной цивилизации долины Инда.

Город Бханбхор, по местным меркам, был основан довольно поздно, в I веке до нашей эры. Он располагался в устье реки Инд, примерно в 65 километрах к востоку от города Карачи, и был основан в скифо-парфянский период. Считается, что Бханбхор прекратил свое существование примерно в XIII веке.

Раскопки в этом городе стартовали в 1928 году. С тех пор они проводились периодически. Последние крупные исследовательские работы проводились здесь с 1958 по 1965 годы. А очередной их этап стартовал лишь в 2017 году.

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