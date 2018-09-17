В Оренбурге заживо сгорели двое пожилых дачников

В СНТ «Коммунальщик» в Оренбурге сгорел дачный домик. В ходе тушения пожара спасатели нашли тела двух человек, сообщают сотрудники следственного управления СК России по региону.

Погибшие — 70-летние супруги. На дачном участке мужчина и женщина жили в летний период. По предварительным данным причиной пожара могла быть непотушенная сигарета.

Прибывшие на место ЧП следователи не нашли признаков, указывающих на насильственный характер смерти пенсионеров.

Организована проверка. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

По инф. rosbalt.ru

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