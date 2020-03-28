В Оренбурге умер мужчина, заразившийся коронавирусом

Власти Оренбурга сообщили о смерти мужчины, у которого был диагностирован COVID-19.

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Точная причина летального исхода пока определяется. У пациента, проживавшего в Бузулуке, были хронические заболевания, передает Orengrad.ru со ссылкой на местный Минздрав.

57-летний мужчина неделю назад вернулся из поездки в Европу.

По последним данным Роспотребнадзора, в связи с подозрением на коронавирус в РФ находятся под меднаблюдением 166,7 тыс. человек. Официальное число инфицированных в пятницу достигло 1036. В субботу, 28 марта, стало известно о еще семерых заразившихся в Хабаровском крае (таким образом, там уже 12 больных), восьми в Бурятии и двух — в Новосибирской области.

Портал для пожилых продолжает следить за хроникой эпидемии коронавируса. По возможности, мы собираем и публикуем полезные советы для тех, кто настроен не на панику, а на разумную борьбу за здоровье свое и близких людей.

По инф. rosbalt.ru

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