В ООН расскажут о защите прав пожилых людей в России. Нам тоже интересно!

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова первой из всех российских омбудсменов выступит на сессии Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке. Она прочтет доклад о защите прав пожилых людей. Очень интересно, о чем она будет рассказывать посланцам разных стран? Будет ли это традиционный бодрый самоотчет российских властей? Или там будет, все-таки, какая-то доля самокритики - мол, боремся за права стариков, но еще есть недостатки?

Правозащитница отправится в Нью-Йорк в поездку с 15 по 18 апреля и примет участие в заседании 10-й рабочей группы Генассамблеи ООН по вопросам старения.

В пресс-службе Москальковой уточнили, что ее доклад будет посвящен опыту защиты прав пожилых людей в России.

Это будет первое выступление российского омбудсмена на сессии ООН за все время существования института уполномоченного по правам человека при президенте РФ.

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Важно понимать, кстати, что такое "защита прав пожилых" с точки зрения международного сообщества. Под этим, как правило, в Европе и развитых странах понимается несколько другое, чем в России: защита от дискриминации по возрасту, например, доступная медицинская помощь, здоровая среда, равные возможности удовлетворения культурных и политических интересов. С точки зрения же россиян, под "правами" понимается защищенность от экономических неурядиц, чтобы пенсии хватало на питание и оплату услуг ЖКХ (не до путешествий...) Короче, надо будет присмотреться: как и чем отчитается госпожа Москалькова перед ООН, на чем будут сделаны акценты. Ну, и насколько это все будет соответствовать истине, конечно.

Polit.ru

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