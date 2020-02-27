В Омске отличников наградили... просроченным лимонадом и макаронами

Омских школьников за хорошую учебу наградили просроченным лимонадом и макаронами. Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на родителей одной из учениц. (Что сказать тут? Стыдно и еще раз стыдно должно быть властям региона за такие вот подарки для школьников... прим. МГ.)
«Лимонад я пить уже не стала бы. Награждены очень многие — всем детям-отличникам дали», — рассказала собеседница издания.
По ее словам, на торжественном мероприятии, организованном под эгидой губернатора, были представлены школы Омска и области. При этом самого главы региона не было, «хотя встречу с ним нам обещали», сказали родители учеников.
Добавим, в конце прошлого года в Челябинске воспитанниками детсада вручили сладкие подарки, которые оказались просроченными. Родители, испуганные тем, что дети могли отравиться прямо перед Новым годом, отдали конфеты на экспертизу. Как выяснилось, срок годности конфет истек еще в июне.
Омских школьников за хорошую учебу наградили просроченным лимонадом и макаронами. Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на родителей одной из учениц. (Что сказать тут? Стыдно и еще раз стыдно должно быть властям региона за такие вот подарки для школьников... прим. МГ.)
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