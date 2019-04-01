В "Новой Москве" обокрали пенсионера не из числа бедняков

Из квартиры пенсионера в «новой Москве» пропали драгоценности и крупная сумма денег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию ГУ МВД РФ по региону.

Накануне в полицию обратился мужчина 1956 года рождения. Из его квартиры в поселке Минзаг украдены ювелирные изделия, $36 тыс. и 100 тыс. рублей.

«Общий материальный ущерб составил более 2 млн рублей», — отметили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»).

По инф. rosbalt.ru

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