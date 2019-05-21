В новосибирской области — массовое отравление детей: в школе ищут "какое-то вещество"

В Новосибирской области дети массово отравились в школе неизвестным веществом.

По данным СК РФ, в понедельник в средней школе поселка Чаны младшеклассники отравились неустановленным веществом и поступили в районную поликлинику. Детям была оказана медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Сейчас следователи устанавливают, какое вещество употребили дети, и кто был ответственным за его хранение.

По инф. rosbalt.ru

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