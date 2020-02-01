В Новосибирске в получении взятки заподозрили... важного следователя

В Новосибирске с поличным при получении взятки задержан сотрудник регионального следственного управления и два адвоката областной Адвокатской палаты.

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«Тайга.инфо» уточняет, что задержанный следователь — руководитель Заельцовского отдела СК РФ Новосибирска Юрий Лущенков.

Также по информации издания, фамилии задержанных адвокатов: Тишкевич и Чижиков. Юристы с такими фамилиями, по данным Адвокатской палаты Новосибирской области, входят в Заельцовскую коллегию.

По официальным данным СК РФ, руководитель следственного отдела и адвокаты были задержаны с поличным при передаче взятки. Сотрудника СК подозревают по ч. 5 .ст 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), адвокатов — по пунктам «а, б» ч. 3 ст. ст. 291.1 УК (посредничество во взятке). Подозреваемых задержали совместно с сотрудниками ФСБ.

Незаконное вознаграждение в сумме 1,5 млн рублей от адвокатов, выступивших посредниками, предназначалось за предоставление сведений об объеме имеющихся у следователей доказательств по уголовному делу.

Что можно сказать по поводу этой истории? Создается четкое ощущение, что коррупция проникла даже даже в правоохранительные органы, ведь ранее появлялось сообщение о том, что главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина заподозрили в перелетах за бюджетные деньги. Но если там речь шла о перелетах, то тут - о получении взятки. Складывается впечатление, что за взятку можно получить все что угодно - и покровительство по службе, и доказательства по делам... Только до поры до времени это никому неизвестным остается. А вскрывается все тогда, когда человек кому-то мешать начинает...

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По инф. rosbalt.ru

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