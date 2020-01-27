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В Новосибирске снег с крыши упал на двух женщин и ребенка
По инф. rosbalt.ru   
27 Января 2020 г.
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В Новосибирске на одной из улиц на прохожих упал сошедший с крыши снег. Травмы получила женщина, сообщается в группе «Инцидент.Новосибирске» в соцсети.

В Новосибирске снег с крыши упал на двух женщин и ребенка

ЧП произошло у дома по улице 2-я Портовая. Снег с крыши над магазином «Ярче» упал на двух женщин и ребенка. У одной из женщин ушиб ноги, двое других отделались испугом. К месту ЧП прибыли медики, пострадавшую увезли в больницу.

По данным СМИ, теперь вопросы у оперативников могут появиться к управляющей компании «Союз+», которая занимается обслуживанием дома.

В этом году снег выпал в России крайне неравномерно. Если на западе страны осадков не было, можно сказать, совсем, то в Новосибирске снега нападало в избытке. Только вот с его уборкой все обстоит совсем не так хорошо, как хотелось бы. А падение снега с крыши - это первый звоночек для местных властей и подотчетных им коммунальщиков. Ведь если не убрать как следует крыши от снега, то трагедий вряд ли удастся избежать...

По инф. rosbalt.ru

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