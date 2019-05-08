В Новосибирске готовятся к открытию памятника Сталину

В Новосибирске 9 мая планируется открытие бюста Иосифа Сталина. Памятник, как и было согласовано городским худсоветом, установят у здания обкома КПРФ на Большевистской улице.

Акцию откроет глава города, первый секретарь регионального обкома КПРФ Анатолий Локоть. После митинга пройдет возложение цветов к бюсту Сталина.

«Несмотря на то, что в последнее время в обществе усилилось позитивного отношение к личности Иосифа Виссарионовича Сталина, негативные последствия антикоммунистической истерии времен перестройки и правления Ельцина остаются. Именно поэтому мы считаем крайне важным бороться с фальсификациями советской истории, мы уверены, что историческая справедливость восторжествует, и „ветер истории безжалостно развеет“ кучу мусора с могилы великого вождя», — объясняли ранее новосибирские коммунисты.

Напомним, что фигура И.В.Сталина является наиболее дикуссионной и противоречивой в современном восприятии истории страны. Мнения о ней резко противоположны.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ