В Новосибирске 60-летняя пенсионерка заказала убийство бывшего мужа

В Новосибирске 60-летнюю женщину подозревают в организации заказного убийства. Сибирячка попросила убить бывшего мужа ради из-за раздела имущества и проблем с его любовницей. У пары был совместный бизнес.

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По версии СК РФ, в конце прошлого года к 60-летнему мужчине обратилась его сверстница с предложением за деньги помочь ей убить бывшего мужа, с которым у женщины сложились неприязненные отношения. Пособник нашел на роль исполнителя 46-летнего мужчину, показал ему фотографию потерпевшего, дал адрес и рассказал о распорядке дня.

В результате вечером 10 января исполнитель приехал к дому потерпевшего на Лесной улице в дачном поселке Кудряшовский, постучался в дверь и застрелил открывшего ему мужчину двумя выстрелами в голову. От полученных ран 65-летний мужчина погиб на месте, а преступник скрылся.

Организатор, посредник и исполнитель задержаны.

Причиной расправы источники издания Тайга.инфо называют раздел имущества после развода и наличие любовницы у ныне покойного.

У экс-супругов был семейный бизнес. Как следует из данных базы «Контур-Фокус», женщина была директором фирм «Авто-Драйв 54» и «Авто-Драйв 154», учредителем одной из них являлся ее бывший супруг. Основным видом деятельности предприятий указана торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.

Наследственные дела – щекотливая тема. На этой почве даже близкие родственники, не говоря о бывших супругах, и врагами могут стать. Иногда, оказывается, руки на имущество чешутся так, что и на убийство граждане ради этого решаются. Человеческая жизнь спокойно меняется на дачи, квартиры, машины и гаражи. Спокойно. Только на душе вот как-то не очень...

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По инф. rosbalt.ru

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