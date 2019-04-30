В Новошахтинске тестируют выдачу паспортов для жителей ЛНР

В городе Новошахтинск Ростовской области в тестовом режиме начал работу центр выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом заявил представитель ГУ по делам миграции МВД РФ Кирилл Алзинов.

«Мы принимаем сейчас документы от уполномоченных лиц ЛНР», — уточнил он.

Соискателям не нужно получать разрешение на временное проживание и вид на жительство. Замначальника управления миграционной службы ЛНР Руслан Найда указал, что жителям ЛНР не нужно выезжать в Россию для подачи документов. Забрать паспорт нужно будет лично в случае принятия положительного решения.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Это возможно без отказа от действующего украинского гражданства, сообщали в МВД РФ. Заявления могут рассматривать до трех месяцев. Еще по волнующих многих теме:

По инф. rosbalt.ru

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