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В Новошахтинске тестируют выдачу паспортов для жителей ЛНР
По инф. rosbalt.ru   
30 Апреля 2019 г.
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В городе Новошахтинск Ростовской области в тестовом режиме начал работу центр выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом заявил представитель ГУ по делам миграции МВД РФ Кирилл Алзинов.

В Новошахтинске тестируют выдачу паспортов для жителей ЛНР

«Мы принимаем сейчас документы от уполномоченных лиц ЛНР», — уточнил он.

Соискателям не нужно получать разрешение на временное проживание и вид на жительство. Замначальника управления миграционной службы ЛНР Руслан Найда указал, что жителям ЛНР не нужно выезжать в Россию для подачи документов. Забрать паспорт нужно будет лично в случае принятия положительного решения.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Это возможно без отказа от действующего украинского гражданства, сообщали в МВД РФ. Заявления могут рассматривать до трех месяцев. Еще по волнующих многих теме:

По инф. rosbalt.ru

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