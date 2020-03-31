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В Нидерландах из музея на карантине украли картину Ван Гога
|По инф. rosbalt.ru
|31 Марта 2020 г.
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Воры вынесли из голландского музея Singer Laren картину Винсента ван Гога. Учреждение в момент кражи было на карантине.
Злоумышленники ночью разбили стеклянную дверь и украли полотно 1884 года «Сад у дома священника в Нюэнене весной», пишет NL Times.
Уточняется, что картина находилась на временной экспозиции из Гронингенского музея. Полиция начала расследование.
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