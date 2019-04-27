В Незалежной конкретизировали план "языковой украинизации"

Представители нацменьшинств на Украине смогут учиться в школах на своем языке до 1 сентября 2023 года (ранее предполагался более жесткий сценарий "украинизации" языка общего образования).

Верховная рада учла соответствующую поправку при голосовании за закон об обязательном использовании украинского языка. Переход на национальный язык будет постепенным для нацменьшинств Украины, языки которых являются официальными в Европейском Союзе, и которые начали получать общее средне образование до 1 сентября 2018 года на родном языке.

Ранее переходный период устанавливался до сентября 2020 года.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что принятие закона об украинском языке идет вразрез с международными нормами и лишь усугубит раскол на Украине.

«По своей сути он является законом о принудительной украинизации, фактически тотальной... Безусловно, после официального опубликования принятого документа будет дана ему соответствующая оценка, хотя уже сейчас понятно, что многие положения навязанного уходящей администрацией Порошенко закона явно входят в противоречие с целым рядом международно-правовых норм, а также, собственно говоря, и с конституцией Украины. Данный закон, среди прочего, идет в разрез с поддержанным СБ ООН минским комплексом мер», — приводит слова Захаровой РИА Новости.

Ранее днем Верховная Рада Украины приняла закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного во втором чтении. В круг лиц, которые обязаны владеть украинским языком, включили руководство страны, парламентариев, судей и прокуроров, сотрудников Национального банка Украины, офицеров-контрактников, а также педагогов и медиков государственных учреждений.

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