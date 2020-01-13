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В непризнанной Абхазии свергли президента
По инф. polit.ru   
13 Января 2020 г.
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12 января президент Абхазии Рауль Хаджимба принял решение сложить свои полномочия, передает ТАСС.

В непризнанной Абхазии свергли президента

В воскресенье у здания государственной дачи президента собрались сотни сторонников оппозиции. Бывший премьер-министр Абхазии Сергей Шамба зачитал собравшимся заявление об отставке Хаджмбы, которое люди встретили свистом, аплодисментами и выстрелами в воздух, после чего стали расходиться.

Официальное заявление об отставке Хаджимба направил в Народное Собрание – парламент Республики Абхазия. В сообщении отмечается, что президент «слагает с себя полномочия главы государства во имя мира и сохранения стабильности в стране».

Спикер парламента республики Валерий Кварчия сообщил, что исполнять обязанности главы государства будет возможно премьер-министр страны. По его словам, окончательно этот вопрос решится после переговоров.

Рауль Хаджимба возглавлял Абхазию с 2014 года, в сентябре 2019 года он был переизбран на новый срок.

9 января абхазские оппозиционеры устроили штурм администрации президента Абхазии. Протестующие утверждали, что Хаджимба не смог набрать большинства голосов и требовали его отставки. Власти заявили, что атака на администрацию – это попытка государственного переворота.

11 января Верховный суд Абхазии объявил недействительным решение суда первой инстанции, который утвердил легитимность сентябрьских президентских выборов. В республике будут назначены новые выборы.

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