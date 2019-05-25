В насилии над 70-летней дачницей обвиняются мигранты

В Ленинградской области задержаны четверо приезжих из Узбекистана, которых подозревают в избиении и изнасиловании пожилой женщины.

Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», накануне днем на женщину напали в поселке Горьковское Выборгского района, в СНТ «Скиф».

По предварительным данным, пенсионерке нанесли удар по голове сзади. Женщина была госпитализирована с травмами головы и переломом нижней челюсти. Также медики обнаружили у нее признаки сексуального насилия.

Преступников задержали сразу - ими оказались четверо граждан Узбекистана в возрасте от 27 до 40 лет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кстати, о проблемах с мигрантами - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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