В Набережных Челнах ЧП: отравление ребятишек в бассейне

В истории с отравлением взрослого и восьмерых детей химикатами в бассейне в Набережных Челнах разбирается Следственный комитет.

Семьи отдыхали на базе «Тонус» в гостевом доме с сауной и бассейном. По прошествии часа купавшиеся пожаловались на покраснение глаз, рвоту и головокружение и были госпитализированы.

Ведомство возбудило уголовное дело об услугах, которые нарушают требования безопасности.

Несовершеннолетним пострадавшим — от 7 до 17 лет, уточняет СК. Двое из них уже выписаны.

Ужасная история, конечно - опять взрослые не уследили, кто-то плохо выполнил свои обязанности! А советы на случай травм и отравлений — можно поискать по этой ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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