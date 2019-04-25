В мужской бороде обнаружено бактерий побольше чем в собачей шерсти!

Мужская борода грязнее шерсти собак. К такому выводу пришли ученые из швейцарской клиники Хирсланден, выдержки из отчета опубликованы в журнале Focus.

Эксперты сравнили количество бактерии в бороде 18 мужчин в возрасте от 18 до 76 лет и шерсти 30 собак. В бороде каждого из них было обнаружено большое количество бактерий, при этом у семерых мужчин количество бактерий в бороде оказалось настолько высоким, что могло привести к заболеваниям. В то же время шерсть собак содержала среднее либо низкое количество микроорганизмов.

СМИ подмечает, что следует обратить внимание на выборку, а также на малое количество участников. Вряд ли можно относить результаты исследования ко всем бородатым мужчинам, заключает издание.

Но, добавим, что очевидно ко всем бородачам относится элементарный совет: почаще мыть предмет своей гордости и украшение лица!

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По инф. rosbalt.ru

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