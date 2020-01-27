В Москве задержали «онкологов по телефону» — в день до 50 человек дурили!

Сотрудники МВД задержали аферистов, ставивших по телефону московским пенсионерам диагнозы о заболевании раком. Ими оказались две женщины и мужчина, уроженцы ближнего зарубежья, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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По ее словам, в полицию обратилась 78-летняя москвичка, которой позвонила неизвестная под видом сотрудницы онкологического центра. Мошенница напугала пенсионерку тем, что у нее нашли злокачественное образование, и предложила купить дорогостоящее лекарство.

Пенсионерка заплатила за препарат более 470 тыс рублей. В МВД установили причастность задержанных к другим аналогичным мошенничествам. Аферисты сознались, что в день обзванивали от 20 до 50 человек.

За сбережениями стариков (иногда довольно большими!) уже давно идет настоящая охота. И вот заголовки в подтверждение:

По инф. rosbalt.ru

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